33 Turkse militairen omgekomen bij bombardement in Syrië, NAVO verklaart zich solidair met Turkije

De Turkse president Erdogan vraagt dat de VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen komt. De spanning in Idlib is de afgelopen maand voortdurend gestegen. Er zijn bijna een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld.

Dat geweld dreigt ook gevolgen te hebben voor Europa. Op een crisisvergadering zou de Turkse regering namelijk beslist hebben dat Turkije geen Syrische migranten meer zal tegenhouden die over land of over zee naar Europa willen trekken. Als dat gebeurt, verbreekt Turkije een akkoord met de Europese Unie om Syrische vluchtelingen op te vangen. Europa betaalt daar jaarlijks 3 miljard euro voor aan Turkije.

Vanmiddag zei de Europese Commissie echter geen weet te hebben van een verandering in het Turkse beleid. Dat is ook niet officieel aangekondigd. Er zijn wel videobeelden verspreid van vluchtelingen die naar de Europese grenzen trekken, maar daarop is slechts een beperkt aantal mensen te zien. Bulgarije en Griekenland sturen alvast wel extra troepen naar de grenzen met Turkije om de toestroom af te blokken. De Griekse grenspolitie zegt dat ze enkele honderden vluchtelingen verhinderd heeft om de grens over te steken vanuit Turkije.