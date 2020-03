Inwoners van Zwitsers Alpendorpje zijn hun huis mogelijk 10 jaar kwijt door explosievendepot uit WO II

Het zijn grimmige dagen in Mitholz, de boodschap dat de inwoners hun huizen mogelijk uit moeten werd dinsdag niet goed onthaald op het infomoment dat de overheid daarover had opgezet.

Aan de Zwitserse tv-zender RTS zei een oudere vrouw: "Ik had altijd gedacht dat ik hier oud zou worden, nu weet ik dat dat het geval niet meer zal zijn." Viola Amherd, minister van Defensie, zei dat het geen fijne boodschap was om te geven, en dat ze die daarom zelf is komen brengen. "We moeten de bevolking open en transparant op de hoogte houden van de situatie. Ik vond het belangrijk hier vanavond te zijn."