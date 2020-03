Mondmaskers en handgels vliegen de deur uit

Sinds deze week verkoopt Viata 10 keer zoveel desinfecterende handgels online. "Momenteel kunnen we zelfs niet aan de vraag voldoen", zegt Gianni De Gaspari, "het zoekvolume ligt 100 keer hoger dan normaal". En ook naar mondmaskers wordt er druk gezocht op de website van de online apotheek. Maar daar moet Viata de klanten teleurstellen. "Sinds januari hebben we daar geen voorraad meer van", zegt De Gaspari. Opvallend is dat klanten ook twee keer zoveel middelen kopen die de weerstand verhogen of die helpen tegen verkoudheid.