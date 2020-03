Na 15 jaar gaat jeugdhuis in Geraardsbergen weer open

Jeugdhuis Jc Haslud sloot 15 jaar geleden, omdat er geen activiteiten meer waren en niemand was bereid het lokaal open te houden. Maar daar is nu verandering in gekomen: een kleine groep jongeren zet zich in voor het project.

“We waren met enkele leden van de Chiro aan het praten over het feit dat er weinig te beleven valt voor jongeren in Ophasselt. Er zijn twee cafés, maar daar komt voornamelijk ouder volk iets drinken. Vaak moesten wij een kwartier met de auto rijden om ons te kunnen amuseren. Toen kwam het idee om iets met het leegstaand jeugdhuis te doen”, zegt Felix Pauwels, de kersverse voorzitter van het jeugdhuis.