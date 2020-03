Na twee jaar moeten studenten van KU Leuven op alle eerstejaarsvakken geslaagd zijn

Dat is een probleem, vertelt rector Luc Sels in "De ochtend": "De laatste tien jaar zien we aan alle universiteiten dat alsmaar minder studenten slagen op alle vakken in het eerste jaar. Er is meer uitval naar andere vormen van onderwijs, en we zien ook dat de groep toeneemt die langer dan de voorziene drie jaar over zijn bachelordiploma doet. We willen ingrijpen door opnieuw ritme en discipline in het studietraject te krijgen."