Bosbeheerder plaatst huiszwaluwhotel in Kruisem: "De vogels hebben het de laatste jaren erg moeilijk"  

Het huiszwaluwhotel in Zingem springt in het oog. "Het is een paal van 5 meter hoog waar meerdere kunstnesten op gemonteerd zijn", zegt Coppens. "De constructie is wit met nesten in een kleikleur. Uit studies blijkt dat zwaluwen door wit aangetrokken worden."

Het is pas het tweede huiszwaluwhotel in Oost-Vlaanderen. Jaren geleden werd er al eentje gebouwd in Wetteren. Op korte termijn plant Natuur en Bos nu nog twee andere zwaluwhotels in West-Vlaanderen. Ook daar kiezen ze voor locaties dicht bij bestaande kolonies.