Oman zet Italiaanse golfprofs in quarantaine

De twee kunnen dus niet aan het toernooi deelnemen en zullen wellicht een week in afzondering moeten blijven. De 34-jarige Gagli komt uit Firenze, de 39-jarige Molinari uit Turijn, twee steden in regio’s waar er besmettingen zijn geregistreerd. Gagli had recent koorts, Molinari is zijn kamergenoot in Oman. De overheid wil het zekere voor het onzekere nemen en laat uitzoeken of die griep geen coronabesmetting was.

"Dit valt niet uit te leggen", klaagde Gagli. "Als er echt besmettingsgevaar zou zijn, moeten ze inmiddels tientallen golfers in quarantaine plaatsen en het toernooi afgelasten."

"Dit is ver overdreven voorzichtigheid van de organisatie", vindt Marco Durante van de Italiaanse golffederatie ervan. "Alleen omdat Gagli tien dagen geleden een beetje koorts had."

Onze landgenoten Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters en Thomas Detry zijn ook in Oman, hun deelname aan het tornooi komt niet in het gedrang.