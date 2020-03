Nieuw circulatieplan Turnhout, ondanks ongenoegen van handelaars blijft

De Gemeente Turnhout heeft beslist het circulatieplan dat vorige zomer werd opgestart als proefproject te behouden. De bedoeling van het plan is om de gemeente verkeersveiliger te maken. In enkele straten werden paaltjes geplaats om er auto’s weg te houden en in andere mag je nog maar in één richting rijden.

De schepen van Mobiliteit Marc Boogers besliste door het positieve resultaat om het circulatieplan te behouden. “In de woonwijken is er vrijwel alleen nog bestemmingsverkeer, waardoor er minder auto's komen en de straten dus rustiger en leefbaarder zijn."