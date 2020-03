Vogelopvangcentrum Oostende vraagt wandelaars om uit te kijken voor aangespoelde zeevogels

De voorbije dagen spoelden enkele zeekoeten en futen aan. Het vogelopvangcentrum vraagt aan wandelaars die zo'n verzwakte vogel spotten om het dier meteen naar het vogelopvangcentrum te brengen. Het geeft ook tips over hoe ze dat het best doen.

"De dieren zijn vaak besmeurd met olie, je neemt ze dus het best vast met een handdoek", zegt Laure Desmedt. "Daarna steek je ze in een goed verluchte doos." Snel handelen is cruciaal. "Hoe sneller die dieren bij ons binnenkomen, hoe rapper wij ze kunnen stabiliseren en ontdoen van de olie waarmee ze mogelijk besmeurd zijn. Als het dier binnen de 24 uur bij ons binnenkomt heeft het een grote overlevingskans."