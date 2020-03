Kamperen in Meerdaalwoud: “Wakker worden aan de rand van het bos, daar word je gelukkig van”

Maarten woont met zijn gezin naast de bivakzone in een huis dat eigendom is van het Agentschap Natuur en Bos. De familie beheert de bivakzone en organiseert onder de naam “Boshuis Het Spoor” ook workshops en kinderkampen die allemaal te maken hebben met de natuur. “Het is heerlijk om aan de rand van het bos te wonen. Het bos maakt veel geluid, ook ’s nachts. We zien hier geregeld dieren, zoals vossen, everzwijnen of uilen. Je ziet de zon ’s morgens ook opkomen achter de heuvels. We zijn blij dat we hier kunnen wonen, ik word er gelukkig van.”