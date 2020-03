Verkenning Omloop het Nieuwsblad wordt uitgesteld bij Quick Step: "Schrik dat onze mannen nog ziek zouden worden"

Donderdag zouden de renners van Deceuninck-Quick Step een deel van het parcours verkennen van de Omloop het Nieuwsblad. Die wedstrijd vindt zaterdag plaats. "De verkenning is geannuleerd omwille van de wind en het koude weer. We hebben schrik dat onze mannen nog ziek zouden worden op het laatste moment. We stellen de verkenning uit naar vrijdagochtend, een verkorte rit van 30 kilometer zodat ze toch nog eens de stenen hebben gevoeld", vertelt mecanicien Kurt Roose aan Radio 2 West-Vlaanderen.