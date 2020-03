Premies voor broedende zwaluwen en kerkuilen in Koksijde

"De kerkuil heeft een misleidende naam", zegt Wim Bovens. "Die leeft zelden in kerken. Voor kerkuilen moet een kerkuilenbak bij je huis of boerderij worden geplaatst."

"Wij monitoren de broedparen en proberen de dingen heel doordacht te doen. Vorig jaar waren er in Koksijde vier broedgevallen van drie koppels kerkuilen. In de meest noordelijke kant van de Westhoek, van Nieuwpoort tot Houthulst, telden we 101 broedgevallen van 83 verschillende koppels kerkuilen. De huiszwaluw is vrij stabiel. De boerenzwaluw gaat achteruit. Veurne had in 2006 nog meer dan 900 koppels, in 2019 waren er dat maar 408 meer. Wie dus denkt recht te hebben op een premie, neemt best contact op met de gemeente of met Natuurwerkgroep De Kerkuil.