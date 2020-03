Primeur in Aalst: operatie aan hartklep onder lokale verdoving

Er gebeurden ook al operaties via de halsslagader, de aorta en de slagader onder het sleutelbeen, maar ook die ingrepen zijn onder volledige verdoving. De operatie via de slagader van de oksel is onlangs ook erkend en is nu voor het eerst uitgevoerd onder lokale verdoving. Rosseel: “Deze kleine ingreep is veel makkelijker te doorstaan dan een zware openhartoperatie. Zo kunnen we vooral oudere mensen opereren met een kleiner risico. Ze mogen ook sneller het ziekenhuis verlaten."