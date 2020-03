Belangenorganisaties dagen South Carolina voor de rechter omdat de staat zwijgt over holebiseksualiteit in de klas

De Amerikaanse staat South Carolina wordt door enkele belangengroepen voor een districtrechtbank in South Carolina gedaagd. In de staat is het nog altijd bij wet verboden om bij seksuele voorlichting te praten over LGBTQ-relaties (Lesbisch, Homoseksueel, Transgender, Queer). Enkel wanneer het gaat over seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) mogen die relaties aan bod komen. Volgens Lambda Legal en The National Center for Lesbian Rights is dat ongrondwettig.