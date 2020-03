Stad Lier lanceert sensibiliseringscampagnes om rijden via ring te promoten 

Lier lanceert sensibiliseringscampagnes om zijn inwoners over de ring te laten rijden in plaats van door de binnenstad. "In het informatieblad van de stad stond er al een oproep en binnenkort komen er ook affiches in de stad met de hashtag #ikpakdering. Zo willen we de mensen er bewust van maken dat het sneller is om via de ring te rijden dan door het centrum", zegt schepen voor Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).

Waarom rijden de mensen dan niet via de ring, als dat sneller is? "Het is vooral gevoelsmatig. Mensen hebben de indruk dat het in kilometers korter is via het centrum en daarom ook sneller. In praktijk is dat niet zo. Het kan ook te maken hebben met de werken op de ring een jaar geleden. Toen was het daar inderdaad een stuk moeilijker. De werken zijn ondertussen gedaan, maar de inwoners zijn door centrum blijven rijden", aldus Wollants.