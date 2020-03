Royals op zondag: skistok kwijt en het koninklijke k**-woord floept eruit, en zeg voortaan gewoon maar "Harry" 

In 1944 werd in een (nep) olieopslagcomplex in Dover opzettelijk een bijeenkomst georganiseerd tussen George en geallieerde bevelhebbers. Voor de buitenwereld leek het alsof de koning de troepen een hart onder de riem stak.



Het was echter een MI5-strategie om tijd te winnen voor de geallieerden door foute informatie te verspreiden onder de toekijkende nazi's. De bedoeling was hen te laten geloven dat de landing op D-day zou plaatsvinden in Calais of zelfs Noorwegen. (Gefascineerd door D-day? Lees er hier meer over)



De Queen liet tijdens de rondleiding in het midden of ze weet had van de samenwerking tussen MI5 en haar vader.