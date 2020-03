Boomverzorger redt beschadigde bomen in Maarkedal na vandalisme: "We genezen de bomen met scheuten"

Er is goed materiaal nodig om beschadigde bomen te kunnen redden. Het is belangrijk dat de zomereikscheuten niet ouder zijn dan een jaar. “Ideaal zijn de zomereiken die vorig jaar gesnoeid zijn, want daarop groeien nieuwe scheuten”, vertelt Hans Scheirlinck van Bosgroep Vlaamse Ardennen. De scheuten zijn makkelijk te vinden in de tuin of in een bos. “De scheuten moeten dik en minstens 1,5 meter lang zijn”, zegt Scheirlinck. Wie scheuten wil doneren, kan dat via de website www.bosgroep.be.