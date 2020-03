School uit Wemmel annuleert sneeuwklassen naar Lombardije

"Het ministerie van onderwijs in Italië heeft een negatief advies gegeven voor skireizen naar Italië en daarom hebben we beslist om het zekere voor het onzekere te nemen en de sneeuwklassen af te blazen", zegt burgemeester Walter Van Steenkiste van Wemmel. "Je mag er misschien van uitgaan dat kinderen het Corona-virus wel aankunnen, maar als ze dan ergens verzeild raken waar er een lockdown is en kinderen daar twee of drie weken in quarantaine moeten blijven, dan is dat voor 12-jarigen niet evident", zegt de burgemeester nog.