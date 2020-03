Schotse parlement maakt maandverband en tampons gratis voor alle vrouwen: "Een unicum voor de wereld"

“Zolang het dus maar verkrijgbaar is en toegankelijk is voor iedereen die daar behoefte aan zal hebben, want in die wet is echt de verplichting opgenomen voor de Schotse regering om zorg te dragen voor die gratis toegankelijkheid.”

“Het Schotse parlement is het eerste in de wereld dat dit besloten heeft”, besluit de correspondent. “Deze drastische maatregel is nog nergens anders ter wereld genomen. Dit is echt een unicum.”

