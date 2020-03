Wat brengt een schrikkeldag op? En moeten we nu extra werken voor hetzelfde geld?

Een extra dag in het jaar is ook een dag extra waarop onze economie draait. Een opsteker, al is die toch eerder bescheiden. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) situeert de positieve impact ergens tussen de 0,05 procent en 0,15 procent van het bruto binnenlands product (bbp, oftewel de totale waarde van de goederen en diensten die in ons land per jaar worden geproduceerd).

In absolute cijfers denkt het VBO aan een opsteker van zo’n 400 à 600 miljoen euro. Mooi meegenomen, dat wel. Maar om te relativeren: het totale bbp van ons land bedraagt zowat 470 miljard euro. Voor de berekening van de impact van een extra dag dankzij een schrikkeljaar mag je niet zomaar een extra dag optellen bij de resultaten. “De ervaring leert namelijk dat de impact hiervan meestal wat kleiner uitvalt omdat productie en consumptie dan vaak ook wat meer gespreid worden”, zegt Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO.

Roosens zette ook even de resultaten van alle schrikkeljaren sinds 1996 op een rij. Er vielen in die periode zes schrikkeljaren. In vijf van die schrikkeljaren lag het niveau van het bbp tijdens het eerste kwartaal (waarbinnen de maand februari valt) iets hoger dan het langetermijngemiddelde.