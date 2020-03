Slachtoffer verkrachting in open brief: "Ik ben boos en machteloos. En dat voor zijn 2 minuten plezier en zijn kick" 

"Ik wou niet geloven dat hij me daarvoor wou aanvallen. Ik heb nog weerstand proberen te bieden, gekrabd, gesmeekt om me los te laten, maar zijn handen bleven druk uitoefenen op mijn nek. Ik kreeg geen adem meer. Verdoofd, verzwakt en verslagen heb ik me laten verkrachten." Aan het woord is Isabelle (schuilnaam), een jonge vrouw van 25 die vorig jaar in september verkracht werd op amper enkele honderden meters van haar huis. Om andere slachtoffers een hart onder de riem te steken, schreef Isabelle een open brief. Want zij is niet alleen.