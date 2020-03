De spilindex is overschreden: uw uitkering, pensioen of loon bij de overheid gaat omhoog

De index meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen. Als de prijzen van producten en diensten stijgen, dan stijgt ook de index. Als dat cijfer een bepaalde waarde overstijgt - de zogenaamde spilindex - dan stijgen de uitkeringen en lonen automatisch mee.

Dat is nu deze maand gebeurd, een maand eerder dan voorzien. Door de overschrijding gaan volgende maand de uitkeringen en pensioenen omhoog. In april volgen de weddes. Veel lonen in de non-profitsector zijn overigens ook aan de spilindex gelinkt. Dat betekent dat personeel in onder meer ziekenhuizen, bejaardentehuizen, revalidatiecentra, beschutte en sociale werkplaatsen, en gezins- en bejaardenhulp een hoger bedrag mag verwachten op zijn loonbriefje.

De vorige overschrijding van de spilindex dateert van augustus 2018. Dat de spilindex een maand vroeger wordt overschreden zal zich in de begroting laten voelen. HR-dienstenbedrijf Acerta sprak eerder al van een geschatte extra kostprijs van 78,5 miljoen euro, alleen al voor de verhoging van de sociale uitkeringen.