Steeds meer kannibalisme bij ijsberen in Russische Noordpoolgebied

Mordvintsev verwees daarbij naar de gevolgen van de gaswinning in het Jamal-schiereiland, een internationaal project dat al miljarden euro heeft opgeleverd.

De toename van het scheepsverkeer tussen de Barentszzee en de golf van de Ob-rivier, die te maken heeft met de ontwikkeling van het gaswinningsproject, heeft volgens hem het jachtgebied van de dieren doen inkrimpen.

"Momenteel is het ijs in de golf van de Ob, die altijd een jachtgrond is geweest voor de ijsberen, het hele jaar door gebroken", zo zei Mordvintsev.