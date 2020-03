Steven Spielberg zal nieuwe "Indiana Jones"-film niet regisseren

Het komt als een verrassing dat Spielberg zich nu terugtrekt als regisseur. Tot nog toe heeft hij alle films in de reeks geregisseerd. Hij heeft ook veel van zijn succes te danken aan "Indiana Jones". De eerste drie films dateren van de jaren 80. In 2008 verscheen de vierde film, "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull".

Variety weet ook dat er momenteel onderhandeld wordt met James Mangold om de regie over te nemen. Mangold is bekend van de Oscarwinnende film "Ford v Ferrari" en "Logan", een film in de reeks over superheld Wolverine.