Luchthaven van Londen mag voorlopig niet uitbreiden, zaak gaat naar Hooggerechtshof 

Opvallend is dat ook premier Boris Johnson niet staat te springen voor een uitbreiding. Toen hij nog burgemeester van Londen was, sprak hij zich net als Sadiq Khan uit tegen een derde landingsbaan. Het Britse parlement gaf in 2018 zijn steun voor de uitbreiding, toen niet Boris Johnson, maar Theresa May, de regering leidde. Johnson beloofde ooit zelfs voor de bulldozers te gaan liggen als Heathrow zou uitbreiden. Die belofte maakte hij na zijn verkiezing in 2015 als volksvertegenwoordiger voor Uxbridge and South Ruislip. Dat kiesdistrict grenst aan Heathrow. De mensen die hem verkozen, zouden dus directe overlast te verdragen krijgen. In de verkiezingen vorig jaar herhaalde hij dat hij een manier zou vinden om die oude belofte te eren.

De afgelopen dagen werd Johnson vanuit verschillende hoeken gevraagd de landingsbaan te bouwen als de rechtbank hem toestemming gaf, maar de premier zelf bleef stil rond de kwestie.