UHasselt ontwikkelt ultradunne plooibare en goedkopere zonnepanelen: "Dit is baanbrekend"

Bart Vermang, prof aan de UHasselt, noemt het “baanbrekend”. Zijn consortium - een tijdelijke vereniging van internationale partners - is erin geslaagd om een recordopbrengst van energie te bereiken met flinterdunne zonnecellen. “Voor het eerst hebben we een energie-efficiëntie van 25 procent bereikt, hetgeen evenveel energie is als een traditionele zonnecel in de dagelijkse praktijk kan opwekken. En de bovengrens van onze dunnefilmzonnecellen hebben we nog niet bereikt.”