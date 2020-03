UZ Gent maakt zich klaar om coronapatiënten op te vangen

"Een epidemie gebeurt in verschillende fasen", weet professor Infectieziekten aan het UZ Gent Steven Callens. "In de eerste fase probeer je de epidemie in te dijken, er worden mensen thuis gezet om een verdere verspreiding tegen te gaan. (Zoals nu het geval is in een hotel in Tenerife, nvdr.) We komen in de tweede fase wanneer het virus zich toch zou verspreiden en er meerdere zieke mensen zijn. Dan gaan ze naar de twee ziekenhuizen die nu al volledig uitgerust zijn."

Pas in een derde fase zouden nog andere ziekenhuizen moeten bijspringen. Professor Steven Callens: "Wanneer het aantal zieken de capaciteit van de ziekenhuizen in Brussel en Antwerpen zou overstijgen, dan komen wij in het verhaal. Om op dat moment snel in actie te kunnen schieten, neemt het UZ Gent nu al de nodige voorzorgen."