Ook politiezone Tielt waarschuwt voor valse uitnodigingen van inbrekers

Op haar Facebookpagina waarschuwt de politie van de zone Tielt iedereen voor oplichters. Het gaat om dieven die via de telefoon mensen opbellen in het Frans. "Daarna krijgen ze een uitnodiging voor een tentoonstelling of een event", zegt korpschef Claude Vandepitte. "Ze kunnen dan zogezegd mooie prijzen winnen. Ze vragen naar de nummerplaat en om de inschrijving te bevestigen. Als je toezegt, dan weten ze dat je niet zal thuis zijn. Ongetwijfeld met de bedoeling om dan toe te slaan", zegt Vandepitte.

De mensen in kwestie hadden wel direct door dat er iets niet pluis was. Dus de dieven hebben daar nooit ingebroken. Ook de politie van Aalter, in Oost-Vlaanderen, waarschuwde daar al voor. En ook in Leuven en Mechelen is het al gebeurd.