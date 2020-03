De Velpe in Kortenaken treedt opnieuw buiten haar oevers: "Kennen het probleem, maar kunnen weinig doen" 

Het is niet de eerste keer dat De Velpe daar buiten haar oevers treed. "We kennen het probleem al jaren, het gebied is gelegen in een kom en we weten dat het zeer gevoelig is voor overstromingen", zegt burgemeester Stefaan De Vos. "Maar we kunnen niet veel doen, alleen zorgen dat de wachtbekkens in Kortenaken en Halen op tijd opengezet worden. Maar intussen hebben we wel twee straten afgesloten voor het verkeer. Gelukkig staat er maar een huis." Het gemeentebestuur hoopt in de toekomst toch nog een oplossing te vinden voor de overstromingen.