Verdwaalde patiënten in Sint-Trudo ziekenhuis snel terugvinden dankzij polsbandje

Enkele maanden geleden is het ziekenhuis gestart met 5 polsbandjes. Ondertussen zijn er al 28 polsbandjes, waarmee heel de geriatrische afdeling voorzien kan worden. En volgens directeur ICT Peter De Bruyne bewijst het z'n nut: "In één oogopslag kan je de situatie van de afdeling overschouwen. Niet alleen van de patiënten maar ook van toestellen, zoals medicatiekarren en laptops. Die kan je heel snel localiseren zodat het personeel geen tijd verliest om de patiënt of het toestel te vinden."