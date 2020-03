Zeldzame vermiljoenkevers duiken op in de Vlaamse Ardennen: "Goed nieuws voor natuurherstel"

Ondertussen gaat het weer beter. De afgelopen tien jaar zijn verschillende riviervalleien en moerassen hersteld, waardoor de kever terugkwam in grote delen van Duitsland, Frankrijk en Nederland. Vorig jaar werd de soort ook ontdekt in ons land, in de Antwerpse Kempen. Uit recent onderzoek blijkt nu dat het kevertje ook in de Scheldevallei en de Vlaamse Ardennen aan het koloniseren is.

Dat is zeer positief voor het natuurherstel, zegt onderzoeker Arno Thomaes. “De vermiljoenkever stelt heel hoge eisen naar de hoeveelheid dood hout en de juiste grondwaterstanden. Dat we de kever nu op verschillende plaatsen vinden, geeft toch aan dat we heel wat gerealiseerd hebben rond de vernatting van riviervalleien en het herstel van bossen. En dat is zeer goed nieuws.”