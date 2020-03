Maatwerkbedrijf WAAK uit Kuurne op zoek naar "coronavrije" grondstoffen en klanten

Bij WAAK werken 2.000 mensen met een beperking. 650 van hen maken elektrische kabelbomen, dat zijn trossen met kabels. WAAK levert aan producenten van wasmachines en auto's en wil, ondanks het oprukkende coronavirus, probleemloos kunnen blijven produceren.

Om dat mogelijk te maken brengt het bedrijf nu de oorsprong van elke grondstof in kaart. "Wij kunnen het ons niet permitteren dat de productie op een of andere manier beïnvloed wordt", zegt directeur Tim Vannieuwenhuyse. "Stabiliteit is belangrijk in een maatwerkbedrijf. Onze mensen leveren een goede kwaliteit als alles in een goed ritme en in de juiste volgorde gebeurt.