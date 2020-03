Nederlandse kampeerwagen vat als eerste post aan parcours Omloop het Nieuwsblad

Yvonne en Peter Van Dongen zijn met hun kampeerwagen uit Breda naar de Vlaamse Ardennen afgezakt. Ze arriveerden om 10.00 uur aan op de Haaghoek in Horebeke. Ze konden als eersten de beste plek kiezen om alle renners goed te zien passeren.

"We komen graag op tijd om zeker plaats te hebben" zeggen ze. "Het sneeuwt en veel ploegen kwamen er nog niet voorbij, maar we zagen toch al een paar dames, NTT en Team Ineos. Zaterdag, na de wedstrijd, rijden we door voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Volgende week moeten we terug want onze dochter trouwt en ze moet de bruidsjurk passen. Ze trouwt in juni, tussen het klassieke voorjaar en de Ronde van Frankrijk. Die datum hebben we speciaal gevraagd want de koers volgen we. Met de mobilhome en altijd op de eerste rij."