Brussel gaat schade aan wegen met 3D-wagen opmeten: "Vergelijkbaar met de Google-wagen"

Elk jaar in maart pakt de dienst Brussel Mobiliteit de wegen aan. Ze sporen de kuilen in het wegdek op die er in de winter bijkwamen en plannen een groot onderhoud van de asfaltwegen. Dat is elk jaar een investering van vijf miljoen euro. Een belangrijke investering, want ze verzekert de veiligheid en het comfort van alle weggebruikers in Brussel, zegt Paemen.