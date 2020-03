5 jaar geleden: weet u nog welke kleur deze jurk nu eigenlijk had?

Had het allemaal te maken met de kegeltjes op het netvlies in onze ogen? Of waren het onze hersenen die de kleuren van de lichtbron wegfilteren? Of bepaalden onze hersenen louter toevallig welke als echte kleur van een object wordt aangeduid? Of zorgden de tinten van het daglicht voor de verschillende interpretaties?

Ruim 2 jaar na de controverse concludeerde psycholoog Pascal Wallisch, verbonden aan de universiteit van New York, na een onlinestudie met meer dan 13.000 deelnemers, alvast: "In het dagelijkse leven varieert de kleur van een voorwerp voortdurend. Soms staat iets in de volle zon, dan weer valt er een schaduw overheen of domineert het gekleurde licht van een lamp. De hersenen corrigeren die invloeden."

"Maar bij de jurk gaat dat mis, omdat de foto genomen is bij schemerlicht, met een overbelicht beeld tot gevolg. Daglicht is wat blauwig, terwijl kunstlicht meer in het gele gebied ligt. Gokt het brein dat de foto overdag is genomen, dan haalt het, ter correctie, wat blauw uit het beeld. En lijkt de blauwe jurk wit. Een correctie voor geel schemerlicht heeft zo’n effect niet op een blauwe jurk."

Maar misschien was uiteindelijk dit nog de beste conclusie: