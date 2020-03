Aangiftes doen bij de politie Carma kan vanaf volgende week via een virtueel loket

Als je bijvoorbeeld een diefstal of een verlies van je papieren wil aangeven, dan kom je terecht bij een inspecteur die in Genk zit. Via het scherm kan je met hem een gesprek voeren. Op die manier wordt meer personeel vrijgemaakt om de baan op te gaan. Korpschef Frank Mulleners: “Op 2 maart starten we ermee, maar dit jaar nog willen we in de andere gemeenten ook zo’n loket hebben. In totaal komen er 10 posten in 8 verschillende gemeenten.”