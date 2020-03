Aantal woninginbraken in Geel, Laakdal en Meerhout gedaald: "Als een inbreker meer dan drie minuten nodig heeft om ergens binnen te geraken, gaat hij naar de buren"  

Verder werkt de politiezone ook met buurtinformatienetwerken (BIN). "We zijn één van de weinige zones in België die het hele grondgebied heeft opgedeeld in BIN's. 5.000 gezinnen zijn er lid van. Via die samenwerking kunnen verdachte zaken worden gemeld aan de politie. Nadien wordt de buurt verwittigd om mee uit te kijken."

De meeste inbraken gebeuren tussen acht uur 's morgens en acht uur 's avonds, met een piek in de vooravond.