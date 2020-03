Achter de schermen van de Belgische diplomatie: bekijk hier het beste uit "Corps Diplomatique"

Het gros van de Belgische ambassadeurs zijn grijze, oude mannen. Daar probeert België iets aan te doen. In de eerste aflevering volgen we Annelies Verstichel, een diplomate in New York. Een topjob nu België lid is van de VN-Veiligheidsraad. Toen ze in de VS begon, was ze de enige vrouw in het Belgische team van diplomaten.