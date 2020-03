Huisartsen roepen op: "Kom niet op consultatie als je denkt besmet te zijn met coronavirus, maar bel ons op"

Tot nu toe is er nog maar 1 Belg besmet met het coronavirus, een man die in China woont en werkt en uit dat land is gerepatrieerd. Hij maakt het ondertussen weer goed en is ontslagen uit het ziekenhuis. Maar het is niet ondenkbaar dat nog meer landgenoten besmet raken nu het virus Europa heeft bereikt.

De artsen uit de regio Menen, Kortrijk en Waregem spelen daar nu al op in. Ze roepen hun patiënten op om niet zomaar op consultatie te komen als ze denken met het coronavirus besmet te zijn. Dokter Alexander Seurinck: "Stel dat zo iemand in de wachtzaal zit en hoest, dan kan die ook andere patiënten besmetten. Je kan dus beter gewoon eerst bellen."