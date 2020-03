Studente ontdekt 17 nieuwe planeten, waaronder een bewoonbare die zo groot is als de aarde

De Kepler-satelliet, die eind 2018 op rust werd gesteld na een verlengde missie van 9,5 jaar, zocht naar planeten, in het bijzonder naar de zeldzame planeten die zo groot zijn als de aarde en die in de bewoonbare zone van hun zon liggen, waar er vloeibaar water zou kunnen zijn op het oppervlak van een rotsachtige planeet. Hij deed dat door voortdurend de helderheid in beeld te houden van zo'n 200.000 sterren uit de hoofdreeks van de sterren in een vast gezichtsveld.

Die gegevens werden doorgestuurd naar de aarde en daar geanalyseerd, en Michelle Kunimoto van de University of British Columbia (UBC) heeft nu alle gegevens van de officiële 4-jarige missie doorgenomen. Onder haar nieuwe bevindingen is er ook zo'n zeldzame aardeachtige planeet.

Officieel heet de planeet die Kunimoto heeft ontdekt, KIC-7340288 b en ze is slechts anderhalve keer zo groot als de aarde - klein genoeg om nog als rotsachtig beschouwd te worden en niet als gasachtig zoals de reuzenplaneten in ons zonnestelsel. En ze ligt in de bewoonbare zone van haar ster.

"De planeet staat ongeveer duizend lichtjaar van ons, dus we zullen er nog niet zo snel geraken", zei Kunimoto, een doctoraatsstudent in de afdeling Natuurkunde en Astronomie. "Maar dit is een echt opwindende vondst, aangezien er tot nu nog maar 15 kleine, bevestigde planeten in de bewoonbare zone gevonden zijn in de gegevens van Kepler."

Een jaar op de nieuwe planeet duurt 142,5 aardedagen, en ze draait rond haar ster op een afstand van 0,444 Astronomische Eenheden - een Astronomische Eenheid is de gemiddelde afstand tussen de aarde en onze zon -, wat net iets groter is dan de baan van Mercurius in ons zonnestelsel. De planeet krijgt ongeveer een derde van het licht dat de aarde van de zon krijgt.