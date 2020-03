Bacterie levert antischimmelmiddel aan kever en toont waar te zoeken naar nieuwe antibiotica

De onderzoekers onderzochten al de genetische informatie nauwgezet en zagen dat de kever gastheer is voor een aantal bacteriën die bekend staan als Burkholderia. De meest voorkomende Burkholderia-soort was ook de enige die in staat was lagriamide aan te maken, en die soort had reeds een heleboel van haar sleutelgenen verloren. Het genoom van de soort was teruggevallen tot slechts een vierde van de grootte van het genoom van zijn nauwste vrijlevende verwant.

Kwans team ontdekte dat de bacterie ergens tussen 5 en 10 miljoen jaar geleden een stel genen verworven heeft die haar toelieten lagriamide te maken. De bacterie pikte de genen op van een andere, onbekende bacterie. Dit soort van uitwisseling van genen komt veel voor bij bacteriën en wordt bacteriële conjugatie genoemd.

"We denken dat deze genen voor lagriamide verworven werden door een vrijlevende voorvader van deze symbiont. En vervolgens kwam de symbiose tot stand omdat het aanmaken van lagriamide de kever een overlevingsvoordeel gaf, mogelijk omdat meer van zijn jongen schimmelinfecties konden overleven", zei Kwan.

In de loop van talloze jaren, naarmate de bacterie en de kever meer van elkaar afhankelijk werden, verloor de bacterie het grootste deel van haar genen. Overleven in een gastheer vraagt immers niet even veel genetische instrumenten als op zichzelf leven, en die overbodige genen muteren tot ze uiteindelijk volledig verdwijnen.

Maar zelfs terwijl de bacterie genen die ze niet langer gebruikte, opzij schoof, nam ze nog steeds nieuwe genen over van verwante microben die ook onderdak gevonden hadden bij de kever. Dat 'verliezen en winnen' wijst erop dat de kleinere genomen die algemeen zijn bij symbionten, niet louter eenrichtingsverkeer zijn naar een afname, zoals vroeger gedacht werd, zo zeggen de onderzoekers.