4 op de 5 nieuwe woningen verbruiken amper energie, situatie bij bestaande woningen "zorgwekkend"

Veel van die woningen en appartementen maken ook gebruik van hernieuwbare energie. Groene energie dus, die minder CO2 in de lucht brengt. Het is bekend dat Vlaanderen zijn doelstelling tegen 2020 voor hernieuwbare energie niet haalt, maar dat zal niet liggen aan de Vlaming met een baksteen in de maag.

95 procent van de nieuwe woningen in 2018 (inclusief appartementen) maakt gebruik van hernieuwbare energie, opnieuw volgens voorlopige cijfers. In 2017 was dat nog 76 procent, in 2006 maar 4 procent.

Meestal gaat het om zonnepanelen (72 procent van de gevallen in 2017). In slechts 1 op de 5 nieuwe woongebouwen wordt een warmtepomp geïnstalleerd. Bij grondige renovaties is dat zelfs maar in 1 op de 10 gebouwen het geval.