Bent u ondernemer en heeft u vragen over het coronavirus? Vlaanderen lanceert hulplijn

Om duidelijke informatie beschikbaar te stellen aan alle ondernemers zijn de meest gestelde vragen gebundeld op de website van VLAIO en is er een hulplijn geactiveerd. Wie vragen heeft, kan terecht op 0800 20 555 of kan via whatsapp vragen stellen aan het Agentschap. Als er extra informatie beschikbaar is, zal die ook te vinden zijn op website www.vlaio.be/corona.

"We willen onze bedrijven zo goed mogelijk informeren zodat zij alle mogelijke maatregelen kunnen nemen om een verdere verspreiding en economische schade op te vangen", aldus minister Crevits.

Ook technologiefederatie Agoria lanceert een infopunt. Technologiebedrijven met vragen, bezorgdheden of suggesties kunnen vanaf nu terecht op het gratis nummer 0800 85 219. "Het infopunt dient voor bedrijven die op zoek zijn naar specifieke antwoorden op vragen die nog niet op de website van Agoria aan bod komen of ervaringen willen delen met andere bedrijven", zegt Marc Lambotte van Agoria. "Onze experten bieden meteen bruikbare oplossingen." Het infopunt is elke werkdag bereikbaar van 9 uur tot 17 uur.