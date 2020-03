"Blind getrouwd" is een keuze, blind geout is dat niet

De vraag is dan of iedere holebi, transgender, intersekse of andere persoon een hoger doel als "coming out" dient na te streven. Het is vooral van groot belang dat iedere persoon zich veilig voelt in de context waarbinnen die leeft.

Mijn seksualiteit of genderidentiteit is een onderdeel van wie ik ben, maar zoals het woord het zegt, is het slechts een "deel". Je leven en je identiteit bestaan uit een grote mix van assen die bepalen wie je bent. Hoe ziet je gezinssituatie eruit? Welke kleur heeft je huid? Wat is je afkomst en thuiscultuur? Welke waardes vindt je omgeving belangrijk?

Tal van factoren bepalen of iemand de mogelijkheid heeft om zich positief te ontwikkelen doorheen het proces van zelfaanvaarding. In bepaalde gevallen kiezen jongeren ervoor om hun coming out uit te stellen of helemaal niet te doen, en dat is ook prima.