Dunne plastic zakjes voor groenten en fruit voortaan verboden in Brussel en Wallonië

Het verminderen van plastic voor eenmalig gebruik is een Europese richtlijn. Elke lidstaat moet dat uitwerken. Maar in België is dat een regionale bevoegdheid, met als gevolg dat Vlaanderen, Brussel en Wallonië elk hun eigen aanpak hebben.

In Vlaanderen is OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, bevoegd om het beleid uit te werken. Waarom verbiedt Vlaanderen die zakjes niet, terwijl Brussel en Wallonië dat wel doen? Volgens OVAM-woordvoerder is het geen zwaktebod. "Vlaanderen houdt zich zo strikt mogelijk aan de Europese richtlijn om "single use plastics" -plastic voor eenmalig gebruik- zo veel mogelijk te beperken."

"Wij willen die zakjes niet verbieden omdat we vrezen dat alternatieven -zelfs papier- het milieu nog meer zouden belasten. OVAM wil vooral inzetten op hergebruik van verpakkingen," zegt Verheyen.