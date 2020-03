CD&V-voorzitter Coens pleit voor "coronacoalitie" die economische impact van virus aanpakt  

Na de paars-gele coalitie, en de Vivaldicoalitie, lanceert CD&V een nieuwe formule om tot een federale regering te komen: "de coronacoalitie". "Een crisis als een coronavirus heeft een enorme economische impact en vergt maatregelen van een slagkrachtige regering. Misschien kunnen we eens spreken over een coronacoalitie van zij die daar iets willen aan doen?", stelt voorzitter Joachim Coens voor. Het is onduidelijk hoe die regering er moet uitzien, maar CD&V blijft wel hameren op een meerderheid aan elke kant van de taalgrens. Aan Vlaamse kant is de N-VA daarvoor nodig.