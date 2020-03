Coronavirus treft economie en beurzen hard: "2020 is een verloren jaar, maar alles komt vanzelf wel goed"

Wanneer mogen we een herstel verwachten? "De groeiverwachtingen voor Amerikaanse en Europese bedrijven zijn tot nul herleid, in China is er een negatieve groei en de Europese economie gaat in een recessie. Laat ons kijken hoe we kunnen aanknopen met rustige stabiliteit, zodat we met vertrouwen naar 2021 kunnen kijken, want 2020 is een verloren jaar", meent Simonts.