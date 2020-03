Check: Dit WhatsApp-bericht met valse informatie over het coronavirus is géén bericht van Volksgezondheid

2. In het bericht staan ook maatregelen die je kan nemen tegen het coronavirus, zoals water drinken om "je keelmembraan niet droog te laten worden". Dit is foute medische informatie in deze context. Veel water drinken is gezond en kan helpen om infecties te vermijden. Maar het is niet zo dat als je een droge keel hebt, het virus binnen de tien minuten je lichaam kan binnendringen.

Het bericht vraagt ook om gekruid of gefrituurd eten te vermijden om zo het risico om het coronavirus te krijgen, te verkleinen. Dit is paniekzaaierij. "Pittig eten kan last geven aan de maag, maar heeft niets met infecties te maken. Gefrituurd eten moet je alleen vermijden als je geen te hoge cholesterol wil. En het gebruik van vitamine C heeft geen wetenschappelijke basis. Als je gezond eet, met veel groenten en fruit, krijg je sowieso al voldoende vitamine C binnen", vertelt professor Callens nog.