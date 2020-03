Antwerpen stelt eerste droogte- en hemelwatercoördinator aan om effecten wateroverlast en droogte te verminderen

Waarom is zo'n coördinator nodig in de provincie Antwerpen? "De voorbije jaren hebben we heel wat ervaring opgedaan over wateroverlast en overstromingen. De laatste drie jaar worden we door extreme weersomstandigheden steeds meer geconfronteerd met droogte. Nu komt er dus iemand om dat te monitoren. Momenteel zijn we in overleg met alle provincies, want waterwegen stoppen niet aan de grens van een provincie", legt Van Dorslaer uit.

De droogte- en hemelwatercoördinator start in april.