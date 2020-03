Dichtende bomen of gesluierde standbeelden? Dit heeft het weekend voor u in petto

In maart start de Jeugdboekenmaand, en dat vieren bibliotheken in heel Vlaanderen. De bibliotheek van Genk begint daar zaterdag al mee! De illustrator André Sollie toont zijn werk gratis in een expo, en om 10.30 uur en om 11 uur zijn er voorleesmomenten in de bib. Maar ook andere bibliotheken organiseren tal van activiteiten. Hoe meer leesplezier, hoe beter! Via deze overkoepelende website vindt u alle activiteiten terug.